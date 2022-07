Los empresarios, descontentos con el Gobierno: “Se han beneficiado de la inflación”

Garamendi empieza su intervención de manera tajante: “Nosotros pensamos que la política económica que ha planteado el Gobierno no va en la dirección adecuada” . En adición a esto, añade que “ todos nos estamos apretando el cinturón ”. El empresario además argumenta que “la mayoría de las empresas no pueden trasladar la inflación a los precios ”.

Además, Garamendi analiza las medidas del Gobierno: “ Quitarle dinero a los ricos para arreglar este problema no es lo más sensato ”. Asimismo, no duda en criticar al Gobierno de coalición: “Se obvia que el estado se ha aprovechado de la inflación , ha recaudado más de 20 mil millones de euros ”. Después de esto, llama a la cooperación entre los sectores: “ Hay que sentarse entre todos y colaborar ”.

Ana Terradillos pregunta al presidente de la CEOE por su estado anímico después de estas medidas, a lo que responde: “No estoy cabreado, pero no lo entiendo del todo”. Garamendi lanza otro dardo al Gobierno: “El Estado somos todos, por eso tengo derecho de decir que se puede gestionar mejor, sólo se habla de la recaudación de las empresas, pero no he visto ninguna medida de eficiencia del Estado”. Para finalizar, el presidente de la CEOE lanza un mensaje claro a los espectadores: “Las empresas somos la solución, nunca seremos el problema”.