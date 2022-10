Joaquín Prat, tras ser interrumpido por Eduardo Inda: "¿Me dejas terminar? Tú hablas mucho y yo muy poco"

El presentador, con el gesto serio, comenta a su compañero: "¿Me dejas terminar?, querido. Hablas tú mucho y yo muy poco, entonces cuando yo hablo me gustaría poder terminar". Inda, dando la razón a Joaquín Prat, contesta: "Perdón, que me echas la bronca, que a mí me das miedo". Por último, tras escuchar las palabras del colaborador, declara: "Si yo termino muy rápido, no me extiendo como vosotros, no me gusta tanto escucharme".