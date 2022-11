El equipo del PSOE lanza un vídeo donde se puede ver a un grupo de personas sentadas en círculo recreando una sesión de terapia . En el vídeo aparecen frases como: "Hola, me llamo Pablo y soy derrochólico. Siempre pongo la calefacción al máximo y voy por casa en calzoncillos". También aparecen declaraciones como: " Voy en coche hasta por el pan y apuro mucho las marchas, lo siento". Y podemos ver estas paabras: "Hola, soy Jesús, cuando tengo tres platos pongo el lavavajillas ... es que no puedo verlos sucios".

Una campaña publicitaria con la que el Gobierno pretende concienciar a los ciudadanos de no derrochar agua y electricidad. Sin embargo, no explican cómo llevarlo a cabo ni ofrecen soluciones. Al terminar el spot, Ana Rosa toma la palabra sin dar crédito alguno: "Perdóname, es que no lo había visto... me parece horroroso".