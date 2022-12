Joaquín Prat se mostraba muy serio y confesaba sobre las actuaciones del ejecutivo: "No creía que el gobierno iba a plantearse modificar el delito de malversación, yo pensé que era una línea roja que no iba a cruzar". El periodista ha dicho: "Después de hablar con Margarita Robles y viendo como la ministra se 'come el sapo' de tener que explicar esta modificación y la iniciativa de ERC".