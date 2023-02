El consejero de Sanidad de Madrid, sobre la negociación con los sanitarios: "Claramente no hay voluntad de llegar a un acuerdo"

'El Programa de Ana Rosa' conecta en directo con Enrique Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ya que no se consigue llegar a un acuerdo con el sindicato para parar las huelgas de sanidad tras el parón en Navidad. En Aragón, una propuesta peor que la de Ayuso, consiguió parar la huelga, declara El Español.

En cuanto a la Atención Primaria, Enrique comenta: "Nosotros continuamos con nuestro Plan de Mejora, desde inicio del 2022 tenemos un plan donde se incluyen mejoras de las infraestructuras, mayor inversión... continuamos en esta línea". Ana Rosa le comenta: "El Sindicato se queja de que no les recibe", el consejero le contesta: "La cuestión es que cómo se va a sentar uno con un sindicato, que ya tiene la decisión sobre como va a continuar la huelga antes de iniciar la reunión. Se ve claramente que no hay voluntad de llegar a un acuerdo, yo me sentaré en el momento en el que vea voluntad del sindicato".