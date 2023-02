La ministra del Gobierno se pronuncia sobre la ley de Irene Monter o: ""La garantía de la ley no solamente consiste en su formulación, también en su aplicación... si cuando se aplica se producen efectos no deseados, como son las rebajas de condena , pues es obvio que tenemos que hacer una modificación de ese proyecto de ley". Luego, Montero continúa diciendo sobre 'Sólo sí es sí': "Hay que realizar una modificación de muchas características técnicas y que, por tanto, hay que estudiarla con detenimiento, con mucho rigor, que es lo que está haciendo el Gobierno".

Montero detalla a Ana Rosa que "evidentemente la propuesta del PSOE no toca el elemento de que las mujeres tengan que decir 'sí' cuando consiente una relacion sexual para que no se deje a la interpretación de los tribunales, puesto que ese pánico que se traduce en silencio y esto se pueda interpretar en estar de acuerdo en esa relación".

"Hay que ver cómo se comporta la jurisprudencia y después hacer unos ajustes que evidentemente no perpetúen esta situación, sino que provoquen una solución para esas penas máximas, que es donde se ha producido el problema fundamental de la aplicacion de la ley", declara la ministra. Para terminar, Montero sentencia: "La propuesta que estamos planteando no distingue entre dos delitos, abuso o agresión, todo se considera agresión sexual... no se debe permitir rebajar las penas en los casos graves que estamos viendo que los tribunales, que en aplicación de la ley, están rebajando en elementos que no eran deseados por el legislador".