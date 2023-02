Pilar Llop: "El encargo que tuve del presidente desde el momento de la primera rebaja es que me pusiera a trabajar y viéramos qué estaba sucediendo, por qué ocurría..."

La ministra, sobre la ley 'Solo sí es sí': "Es a lo que me he dedicado toda mi vida, he tenido que mirar a las víctimas a los ojos, meter a agresores a la cárcel, dar y denegar órdenes de protección... esto me movió a tomar una decisión política y una solucioón técnica viable"

La ministra Mª José Montero, sobre la ley 'Solo sí es sí': "Es obvio que hay que modificarla, se producen efectos no deseados como las rebajas de condenas"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, es entrevistada en 'El programa de Ana Rosa' para explicar cuál es la postura del Gobierno de España con la ley 'Sólo sí es sí' y la última reforma que el equipo socialista está poniendo sobre la mesa para mejorar la realizada por Irene Montero.

Una de las protagonistas en este fuego cruzado entre en Ministerio de Igualdad y Ministerio de Justicia es, sin duda, Pilar Llop. La política empirza la entrevista explicando: "El encargo que tuve del presidente desde el momento en el que tuvimos el conocimiento de la resolución de la primera rebaja de las penas o excarcelaciones, me encomendó que me pusiera a trabajar y viéramos qué estaba sucediendo, por qué ocurría...".

Pilar Llop comenta sobre la propuesta de Irene Montero que "es una ley muy buena la del 'sí es sí', que aborda con carácter integral la protección de las víctimas, con medidas muy innovadoras de poder ayudarlas incluso antes de poner la denuncia... pero una pequeña parte de esta ley, al verse aplicada, se han producido esos efectos indeseados"."Llevamos meses analizando y buscando la solución, evidentemente ante una situación grave, ante el sufrimiento de las víctimas lo que este Gobierno ha hecho es buscar una solución y ponerla encima de la mesa", dice la ministra ante la presentadora.

Ana Rosa, tras escuchar la versión de la política, le reprocha: "Bueno, pero es que habéis tardado cuatro meses, hay más de 400 personas que han salido antes de prisión y 30 que han salido directamente... y para volver un poco a la ley anterior que, por cierto, también es del PSOE". La ministra responde inmediatamente: "Técnicamente es muy complejo tener un modelo en el que distintas conductas, en la anterior regulación se unifican en un solo delito y amplian las penas, las hacen más extensas, pues supone una complejidad... es importante hacerlo con rigor, seriedad y analizar la respuesta de los tribunales. No se puede hacer de un día para otro".

"Hay que asumir la reponsabilidad, yo la he asumido en primera persona, hemos puesto esa solución encima de la mesa y el grupo socialista ya ha presentado esa proposición de ley y ahora los grupos parlamentarios iran modulando y contando cuáles son sus posiciones", se sincera la ministra.

La ministra de Justicia se sincera:

"Lo asumo, abordar con cáracter integral todos los aspectos que contienen las violencias sexuales, esos delitos y crímenes es algo novedoso, se hizo por primera vez con la ley integral del año 2004. Pero una pequeña parte de la ley es la que ha producido efectos indeseados, que no se esperaban, no se esperaba que pudieran haber esas revisiones a la baja... lo hemos evidenciado con las decisiones en los tribunales y lo que hace este gobierno es poner la solución encima de la mesa", declara la ministra Llop.

Ana Rosa comenta a la política que antes de salir a la luz la ley de Irene Montero, muchos expertos hicieron llegar sus informes en los que se evidenciaban que se producirían una masiva reducción de condenas. La ministra, tras las palarbas de la presentadora, comenta: "Es cierto que en los informes del Consejo Fiscal y del CGPJ se advertía de que había una bajada de las penas máximas, no de las mínimas... lo que se pensó es que esto se podría corregir aplicando las disposiciones transitorias... pero no ha sido así, no es lo que ha interpretado los tribunales".

"Los tibunales les corresponde libremente su función, yo vengo de ese mundo, soy una defensora de la independencia judicial, también soy una defensora de las víctimas, es a lo que me he dedicado toda mi vida, he tenido que mirar a las víctimas a los ojos, meter a agresores a la cárcel, dar y denegar órdenes de protección... por esto especialmente he tenido esta sensibilidad lo que me ha movido a adoptar una decisión política y una solucioón técnica viable", sentencia de forma muy sincera la ministra de Justicia.

La reforma de la ley y su posición al lado de jueces y víctimas

La ministra explica que "a través de esta reforma, que ya está en el Parlamento, se pueden blindar los derechos y seguridad de las víctimas" y da detalles sobre la nueva propuesta: "El consentimiento siempre ha estado presente, la novedad es que ahora refleja el explícito". Por otro lado, sobre si están en contacto diario con Irene Montero, declara: "Mantenemos conversaciones y evidentemente nos sentamos alrededor de una mesa en el consejo de ministros".