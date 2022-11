Una víctima, destrozada al saber que a su violador le rebajan la condena: "Me dio un ataque de ansiedad, todavía no ha entrado ni a prisión"

Su violador, con sentencia firme, todavía no ha entrado en prisión y ya sabe que le reducen la condena de 6 a 4 años

Sobre la ley 'Sí es sí': "Estoy devastada, incomprendida, con la sensación de si vale la pena vivir este proceso otra vez"

"Mi abogado me dijo que soy uno de los primeros casos en España en los que pasa esto... perdí los papeles, no estamos protegidas"

'El programa de Ana Rosa' entrevista a una de las víctimas por violación que se ve afectada directamente por la ley 'Sí es sí' impuesta por Irene Montero. La joven explica cómo su depredador sexual todavía no ha entrado en prisión y encima verá reducida su condena de 6 a 4 años.

La protagonista fue víctima de una violación en el año 2017, el juicio llegó en 2021 donde lo condenaron a seis años de cárcel... el depredador sexual todavía no ha entrado en prisión y encima, gracias a la ley de Montero, ve cómo se rebaja su condena antes de su encierro. "Estoy devastada, incomprendida, con la sensación de si vale la pena vivir este proceso otra vez", dice la víctima sin dar crédito.

"Como víctima acabas arrepintiéndote en algunos momentos y preguntándote si has hecho bien denunciando porque al final te sientes completamente desprotegida", dice la joven entrevistada. Sobre el motivo por el que el violador, ya con una sentencia firme, siga libre, la chica comenta: "Cada día me lo pregunto, una condena firme desde 2021 y todavía está libre... el abogado me dice que es lo que hay, que le proceso judicial va así de lento".

Sobre la ley 'Sí es sí', a la víctima se le corta la voz al contar cómo le perjudica: "Se le reduce la condena de seis a cuatro años...". Tras un silencio, confiesa cómo vivió el momento de la noticia: "Me encuentro con una llamada de mi abogada, yo esperaba que me dijese que mi agresor entraba en prisión y fue todo lo contrario... me dice que soy uno de los primeros casos en España en los que ha pasado esto, parece una película de terror".

El ataque de ansiedad al saber el resultado de la ley 'Sí es sí': "Perdí los papeles"

"Cuando colgué la llamada entré en un ataque de ansiedad total y perdí los papeles, no me podía estar pasando esto otra vez", dice rota por el dolor. Luego, apunta: "Es un proceso difícil para las víctimas y en todo momento no estamos protegidas. Encima te dicen algo así, piensas 'esto no es real, ¿dónde está la cámara?"