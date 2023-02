'El mediador' tira de la manta: "Todos los diputados implicados son socialistas y todo pasaba por el Tito Berni"

El Mediador tira de la manta y señala a todos los implicados: "Yo voy a pagar por lo mío, no por lo de los demás"

Señala a 13 diputados socialistas y anuncia que "todo está en el sumario, es la punta del iceberg"

La llamada telefónica que hace temblar al PSOE en el 'caso mediador': "Las ayudas están garantizadas, llevo pagándole putas a Don Bernardo cada vez que vengo a Madrid"

Antonio Navarro Tacoronte, más conocido como 'El Mediador', comparece en el directo de 'El programa de Ana Rosa' para explicar todos los detalles del caso de corrupción que salpica de lleno al gobierno canario y, sobre todo, al PSOE, donde tiene una trama de prostitución, drogas y extorsión con empresarios a cambio de concesiones de subvenciones.

El entrevistado no niega que "a cambio de mi ayuda se concedían licencias y se liberaban subvenciones" para empresarios. Una información que se gestionaba gracias a la participación del señor Juan Bernardo, más conocido como el 'Tito Berni'.: "Me llama Taishet Fuentes, me informa de que hay un asunto complicado en una ganadería, que si puedo intervenir y me pasa el expediente. Me reuno con el ganadero y me voy a Madrid para hablar con Juan Bernardo, hablo con él del expediente éste y ver cómo lo podemos solucionar. A grosso modo es así".

Al llegar a Madrid, 'el mediador' se reunía con el diputado socialista 'Tito Berni' para solventar la situación del empresario: "Le pregunto que cómo lo vamos a solucionarlo, ya que era una situacion grave y cómo podíamos convertirlo en leve o quitarla... Lo que siempre decía era que el empresario colaborara con el club de fútbol y ya fuésemos hablando".

"Yo regresaba a Canarias, le trasladaba la propuesta al empresario de 'Tito Berni' y tiro otra vez para Madrid. Para empezar, el empresario tenía que ingresar en la cuenta de un club de fútbol unos 5.000 euros", desvela sobre cómo se iniciaba la extorsión y corrupción del político socialista.

Las fiestas y las formas de llevarse el dinero el 'Tito Berni': club de fútbol y en efectivo

Antonio Navarro aclara que las fiestas y los contactos con prostitutas empezaban desde el primer momento: "Desde que empezamos a colaborar es de inmediato, en el primer viaje ya estábamos comiendo marisco y conversando, en el sentido... yo me refiero al 'cátering' y cuando digo cátering'....".

El entrevistado quiere ser más explícito: "Yo voy a Madrid con el empresario que toque, ganaderia, placas solares, drones, conciertos, había todo tipo de negocios..., nos hospedamos en el mismo hotel donde están varios congresistas, en la misma planta para no tener que caminar mucho, quiero resaltar que estábamos en pandemia, donde todos estaban encerrados a las doce de la noche y nosotros de fiesta".

"Luego llega la primera visita al Congreso, Tito Berni nos sacaba unas fotos en la puerta, vamos a la cafetería, lo típico, se conocen, se entabla una conversación y a mediodía comemos o se hacía una cena... y seguidamente pues lo que toque", comenta 'El mediador'.

En cuanto a la forma en la que Juan Bernardo se llevaba el dinero, apunta: "La colaboracion con el equipo de fútbol es un salvapantallas, era la manera de decirle al empresario que por ahí empezamos. Todo el dinero que se movía era en efectivo, las transferencias estaban prohibidas".

"Vamos a empezar a hablar clarito, él votó en contra de la prostitución en el Congreso y la misma noche se fue de fiesta. Escuché que él dijo que eso era su vida íntima, pues yo hago una pregunta: ¿un diputado del Congreso es solo cuando está en el Congreso o todo el día? Porque para ir a un restaurante y decir que eres congresista, lo hace rápido", sentencia.

La implicación de 15 socialistas: la comida con diputados nacionales

Uno de los aspectos que trata 'El mediador' es contar qué ocurrió en la famosa comida con diferentes diputados del PSOE: "Yo estuve presente, esa comida se fraguó cuando el empresario Don Antonio Bautista Prado monta una empresa en Canarias bajo la tutela de Juan Bernardo en el sector fotovoltaico y me propone que, ya que está instalado en Canarias, quiere trasladarse a la península".

"Yo no soy nadie para convocar a 13 congresistas, Juan Bernardo convoca una cena de su confianza, yo no voy a llamar al congresista Sevilla, Ávila, Zaragoza o Galicia principalmente... hace un listado, pasa los nombres, el restaurante hace unas invitaciones bonitas con el menú, todo maravilloso". "El empresario paga la cena, el propósito es poner placas solares en ciertas comunidades. Yo los metía en la rueda y ahí me desligo, ahí se encargaba Juan Bernardo, Thaiset o el diputado de Sevilla", comenta ante Ana Rosa.

"Los diputados son todos del PSOE, solo del Partido Socialista, todo lo que yo estoy diciendo está en el sumario, todo", dice con el gesto serio mirando a cámara. En cuanto al comentario sobre la 'punta del iceberg', 'El mediador' avisa: "Todos se han centrado en el tema de la ganadería, pero la ganadería es una de las operaciones, si nos vamos al tema del cambio climático, pues habrá veinte mil cosas; si nos vamos a Sanidad, pues otras veinte mil cosas más... lo curioso es que ahora nadie me conoce, nadie, y para su defensa se van a querellar, pues que las pongan. Esto es la punta del iceberg y lo voy a seguir manteniendo".

'El mediador' es claro con todos los implicados y les manda un mensaje: "Seremos juzgados, pero yo voy a pagar por lo mío, no por lo de los demás". Luego, explica que "el señor Juan Bernardo lleva en política más que los dinosaurios, enclavado, no es que tenga poder, es que es un tío que controla mucho y resuelve por teléfono. Ha participado en las comisiones más importantes en el Congreso y esa información para mí es muy válida".

En cuanto al número de empresas que han participado en esta trama, 'El mediador' cuenta que habría un total de 10 empresas canarias y unas 50 o 60 empresas.

"Todos los socialistas no son malos, pero están contaminados hasta las trancas"

El proceso de la corrupción y los diputados canarios socialistas: "Subían el expediente porque había mordidas"

Por otro lado, 'El mediador' explica el proceso que se realizaba para dar las subvenciones y acelerar el proceso de selección: "Todos los ganaderos tienen derecho a pedir la subvención, cuando el expediente llega a donde tiene que llegar, pues ya se verá... entonces, se cogía el expediente y se ponía arriba, por encima del resto, porque había mordidas, en esta vida todo se hace por algo".

Para ser más conciso, pone un ejemplo muy evidente: "Mira, vamos a hablar claro, había una famosa empresa lechera canaria que amenazó al gobierno con vertir miles de litros de leche enfrente de la puerta del ayuntamiento canario, ese señor tenía una sanción muy grave. Pues al día siguiente, ¿sabes lo que pasó? Pues que al día siguiente pasó de muy grave a leve y al otro día desapareció".

Por otro lado, Antonio Navaro comenta sobre sus viajes a Madrid: "Allí había más diputados canarios socialistas, no sólo estaba el Tito Berni. Pero el sobre siempre se dejaba en su deHay más diputados de canarias, no solo estaba el tito berni". Además, añade: "Ya que voy, aprovecho, no voy a ir solo. Hay más diputados canarios... no quiere decir que trabajaran conmigo estos diputados".

"Siempre había que parar por el despacho de Tito Berni, dejar el sobre y seguir caminando. No se puede hacer nada sin que Jun Bernarno lo sepa, pero nada es nada", sentencia mirando a cámara.

El general de la Guardia Civil, presidentes de canarias y periodistas

En cuanto al general de la Guardia Civil, 'El mediador' aclara:"Su papel es simplemete que cuando Tito Berni no resuelve ciertas cosas y la empresa puede tambalear, puesyo intento reseolverlo por otro camino. Con él siempre iba al mismo restaurante, a La Quinta, en Madrid. Con el general era negocio puro y duro, entrar en ciertas empresas, su amante, buscar colaboraciones con instituciones... pero era otra línea, eran dos líneas diferentes de trabajo".