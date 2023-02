La llamada telefónica que hace temblar al PSOE en el 'caso mediador': "Las ayudas están garantizadas, llevo pagándole putas a Don Bernardo cada vez que vengo a Madrid"

En cuanto a la conversación captadas a Marcos Navarro, 'El Mediador', accedemos al gran contenido: "Tú me dices: '¿Esto está garantizado?'. Yo te puedo decir que hoy que sí, ¿y si pasa algo en el Gobierno? ¿Qué hacemos? No, plan B. Las subvenciones están garantizadas, ¿vale? Yo llevo pagándole putas a Don Bernardo cada vez que vengo a Madrid, todos los días. Mil euros, mil euros. Esto para que tú lo sepas, hay veces que me gasté 1.000 euros". Un escándalo grotesco que puede salpicar hasta a 15 diputados socialistas que asistieran a las orgías organizadas por él, un caso que hace temblar al gobierno canario.