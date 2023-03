Los mensajes en los que el 'Tito Berni' amenaza a 'El Mediador': "Has metido a mucha gente, llama a un abogado..."

En la trama 'Mediador' no todo fueron juergas sin control, también hubo discusiones a cuenta del dinero cobrado y el escaso nulo resultado obtenido a cambio. Así lo corrobora los informes de la investigación, en los que se recoge la amenaza de dos empresarios de denunciar los pagos ante Hacienda y los Tribunales. Dicha amenaza provocó la ruptura en los negocios entre el intermediario y el 'Tito Berni', pero durante los años de acuerdo el ya ex diputado socialista, llegó a pasar en sus mensajes 19 veces el número de distintas cuentas para que el intermediario le hiciera llegar presuntamente los ingresos.

La gente se empezó a cansar de las falsas promesas, 15 de marzo de 2021, un empresario propietario de una empresa de drones escribe al intermediario tras ver que sus pagos no han surgido efecto. El empresario de drones indignado por el resultado, manda un mensaje al intermediario: " Bueno Antonio hoy ha pasado lo de siempre... voy a hablar con Juan Bernardo y que cancele la sociedad, que cobre lo que ha hecho y me devuelva el resto del dinero". Un mes después, el intermediario recibe un nuevo mensaje: " Ya confirmadas las sospechas de que todo ha sido un engaño por tu parte, el abogado va a iniciar acciones legales para solicitar la devolución a todos los titulares de los importes transferidos".

Ese mismo verano, otro empresario ganadero descubre que ha pagado 74.000€ para rebajar una sanción administrativa, sin resultado. En agosto, otro empresario quesero amenaza con desvelar los pagos ante el Gobierno y escribe al intermediario: "En septiembre me reúno con la consejera general de Ganadería a la que le conté el problema, porque recuerda que se han llevado tú y tu socio 6.000€ míos para tramitarme una licencia. Espero no tener que llegar al problema".

Estas dos amenazas consiguen atemorizar al ex diputado y provoca el fin de su relación con 'El Mediador'. También, para los investigadores, el fin de la organización criminal. Hay una conversación en la que el 'Tito Berni' avisa de lo sucedido: "Vete buscando un abogado, no me llames ahora", 'El Mediador' asustado pregunta: "¿Por qué, qué pasa?" y el 'Tito Berni', sin dar mucha explicación: "Porque se te viene encima una gorda y has metido a mucha gente. Pronto lo entenderás pero contrata a un abogado. Va por lo penal". 'El Mediador' le responde: "Yo no quiero ninguna guerra. Juanbe, aquí el Navarro loco lo tiene todo guardadito"