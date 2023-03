Ayuso, sobre su peor momento: "Soy periodista, me fui de casa cobrando 600 euros y pagaba una habitación de 400, lo pasé muy mal"

La líder del PP criticaba la actitud de ciertos políticos del PSOE o Podemos y hace una confesión sin darse cuenta: "Se toman la libertad para decirnos a los demás que somos los amigos de los ricos, de los pudientes, como dice Sánchez, cuando es él el que viene de vivir y entender la vida de esa manera ... si fueran populares, del pueblo, muchas decisiones y muchas políticas no las harían de esa manera, no saben lo que es pasarlo mal ni un solo día de su vida".

Por otro lado, Ayuso quiere dejar claro que "mi familia ha sido clase media, he tenido la suerte de ser clase media madrileña, de barrio de Madrid, de concertado, mis veranos en el pueblo, no me ha faltado nada...". " Soy consciente que hay gente que lo ha pasado muchísimo peor y también gente que cuando yo tenía 15 o 18 años, pues ya eran bilingües", sentencia ante Ana Rosa.

"Yo he tenido una vida muy buena, pero cuando me he labrado la vida por mi cuenta, mi propio futuro y mi carrera, pues sí lo he pasado mal y mucho", termina diendo ante la presentadora la que es ahora presidenta de la Comunidad de Madrid.