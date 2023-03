"No es una ruptura porque no había gobierno ni pacto, lo único que he necesitado de Vox son abstenciones, en realidad han sido cuatro", dice Ayuso

"Desde hace unos meses en VOX decidieron que yo era un enemigo y todo lo que han ido haciendo ha sido contra mí", sentencia la presidenta

"Yo no aguanto cada semana decisiones que se están tomando, no me pueden arrastrar porque no las comparto", declara la del PP

Isabel Díaz Ayuso acude al plató de 'El programa de Ana Rosa' para analizar la actualidad política de la Comunidad de Madrid y confirma delante de todos los espectadores que el Partido Popular que dirige rompre de forma definitiva con VOX y las estrategias que está realizando Rocío Monasterio.

Ana Rosa empieza la entrevista siendo muy directa con la líder madrileña del PP: "¿Hay divorcio con Vox?". Isabel Díaz Ayuso, sin esquivar la pregunta, contesta: "Esto viene pasando desde hace algunos meses, no obedece a una estrategia del partido o electoral... desde hace unos meses en VOX decidieron que yo era un enemigo y todo lo que han ido haciendo contra mí, como no tener presupuestos, no crear una agencia de ciberseguridad, paralizar los desarrollos urbanísticos e incluso ahora yendo contra su programa electoral paralizando unas deducciones fiscales fundamentales para Madrid"

"Nosotros pretendíamos con esto facilitar que se puedan desgravar la compra de una casa, crear una empresa y, en definitiva, mover la economía. Vox ha decidido que lo tiene que parar y atacar, por esto he decidido que siga su camino", sentencia Ayuso ante Ana Rosa. Tras esto, la política sentencia: "No es una ruptura porque no había gobierno ni un pacto, yo gobierno en libertad porque los madrileños me dieron una mayoría en 2021 y lo único que he necesitado de Vox son abstenciones, en realidad han sido cuatro...".

"El problema es cuando, lejos de entendernos, han decidido algo distinto y yo no quiero que me lleven a su deriva, en sus postulados, cómo defienden los debates, hacer propuestas sin sentido, yo ahí no quiero saber nada... no es que rompa, es que no había. No voy a buscar el entendimiento, que sigan su camino y veremos qué sucede en mayo", sentencia la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso, durante la entrevista, explica cuál es su visión de futuro: "De la forma más honrada quiero decirle a los ciudadanos que quiero seguir en un gobierno de un solo color, que va en coherencia, que resuleve grandes problemas, que apuesta por Madrid, con politicas liberales y que la hace una region universal cada vez más de moda". "Esto lo hemos hecho bajo un mismo equipo, no quiero coaliciones que siempre lo están enredando todo, mire el gobierno de Sánchez, lleva cuatro crisis, más de 42 ministros.... prefiero pedir que confíen en lo que estamos haciendo y que dejen a Madrid volar libre, que es como estamos haciendo las cosas".

Critica a Vox, sus circos y la moción de censura

La presidenta Ayuso no se muerde la lengua a la hora de hablar sobre la moción de censura de Vox con Tamames: "Yo no voy a estar justificando cada vez que Vox decidie que no se trabaje o se profundice, pero necesita saltar de polémica en polémica, por eso digo que cada uno siga su camino... ellos han preferido intentar hacer pensar a la gente que con un 15% de votos en un Congreso tú puedes cambiar algo, allá tú y tus ensoñaciones, pero no haces perder el tiempo".

"Está el gobierno de Sánchez de polémica en polémica, con el Tito Berni están dejando a Torrente como un gentleman... en fin, las polémicas que están pasando son tan graves que Vox aprovecha para decir 'aquí estamos", sentencia Ayuso. Además, la presidenta es muy clara: "Yo no aguanto cada semana decisiones que se están tomando y que no comparto, no me pueden arrastrar porque no las comparto".