Las reivindicaciones del Sindicato de Inspección de Trabajo y Seguridad Social: "Pedimos que se cumpla el plan estratégico. Estamos colapsados"

María Foret declara: "Las negociaciones se sienten paradas radicalmente, según nos comunica nuestro ministerio por una decisión unilateral del Ministerio de Hacienda y Defunción Pública. No se nos han explicado los motivos y nadie se ha sentado nunca con nosotros. No han querido escucharnos". Además, añade: "Pedimos que se cumpla el plan estratégico de inspección de trabajo. Estamos en junio de 2023 y aun no se ha cumplido con el plan del que este Gobierno ha hecho mucho alarde. Este plan ponía que era necesario fortalecer la institución de la Inspección de Trabajo".