La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' no se puede morder la lengua durante el directo y se pronuncia ante todos los espectadores, mostrando uno a uno a sus colaboradores, sobre aquellos rumores que hablan de 'derecha mediática' : "Estoy harta".

Javier Casqueiro y Ana Rosa debatían sobre la forma en la que Pedro Sánchez ha gestionado los problemas durante estos años ante todos los ciudadanos. La presentadora, en medio de la conversación, apunta: "El problema es que no nos lo ha explicado porque ha estado en Moncloa atrincherado, sin hablar con los cuidadanos y cuando ha hablado, lo ha hecho con una prepotencia ... que ahora ha cambiado incluso el tono": El periodista de 'El País' le da la razón y añade: "Mira el tono de la entrevista de ayer, que parecía Dálai Lama".

Joaquín Prat, al hilo de sus compañeros, da paso al siguiente tema y abre otro conflicto, diciendo con ironía: "Hablando de la entrevista de ayer, en medios no afines, ¿o sí?". Javier Casqueiro responde rápidamente: "Medios neutrales, donde tú has trabajado muchos años, ¿o tú tienes alguna queja de la Cadena Ser?". Ana Rosa, al ver a sus compañeros, declara: "Nos encanta la Cadena Ser, pero no es el medio que precisamente más ha criticado a Sánchez...".