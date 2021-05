Abascal, desde Ceuta: "Tiene que ser imposible acceder por tierra, mar y aire ilegalmente a nuestro país"

Ana Rosa declara que este conflicto se debe a un problema institucional con Marruecos, a lo que Abascal contesta: "Lo primero es defender los intereses de los españoles y llevarse bien con los vecinos en Francia-Marruecos es muy importante . Lo primero que hay que hacer es hacerse respetar y España no es respetada".

Abascal, contra de los inmigrantes: "Nunca vivirán legalmente entre nosotros"

El líder de VOX explica que su intención en el futuro es: " El que entra ilegalmente no se va a poder regularizar nunca ni va a recibir una ayuda social en España ". Además, añade: "Los 30 millones que ha dado el Gobierno a Marruecos los necesitan los españoles para hacer un muro infranqueable, para que los policías y guardias tengan los medios técnicos y para los españoles que lo están pasando mal en Ceuta y resto de la península".

"Si no se toma ninguna medida, ni medidas físicas ni jurídicas ni de carácter técnico, ni se ha puesto en la frontera todos los efectivos del ejército, no se ha controlado desde el punto de visto marítimo en el Mediterráneo o Canarias a las embarcaciones, no se ha hecho absolutamente nada, solo saben que si llegan a nuestro país entrarán a un proceso de regularización", dice el líder de VOX.