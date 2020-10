Abascal llama "cobarde" a Pablo Casado y pide a Europa "no aceptar inmigrantes"

Santiago Abascal ha comparecido en 'El programa de Ana Rosa' para responder a todas las preguntas tras su fracaso en la moción de censura propuesta contra el Gobierno la pasada semana. El líder de VOX no esperaba el rechazo de Pablo Casado ni tampoco las palabras tan duras del 'popular' hacia él.

El líder de VOX ha empezado hablando de la posición del Partido Popular: " Decidió no ser una alternativa, decidió romper puentes con un partido con el que podría ser una alternativa en España para buscar el aplauso ante la perplejidad de muchos de sus votantes".

Pablo Casado: enemigo número uno

Abascal ha hablado claro sobre la relación con el presidente del PP: "No sé si ha cambiado para siempre, la agresión la ha protagonizado el señor Casado, no la esperaba y lo que sí ha cambiado ha sido mi confianza en él y creo que también le ha pasado a muchos españoles , él ha perdido toda confianza".

Ana Rosa ha preguntado al entrevistado si el ataque de Casado viene generado por haberlos llamado "derechita cobarde" por parte de los miembros de su equipo. Abascal, con el gesto serio, ha sido muy contundente: "Ya no los llamaremos 'derechita cobarde', solo les llamaremos solo cobarde".

En cuanto a los ataques del líder del PP, Abascal no da crédito porque "Casado hizo referencia a los insultos que había recibido por parte de VOX, que habían sido hace muchos meses y en campaña, ahora estábamos teniendo un diálogo normal".

Unión Europea y pide no recibir inmigrantes

La posición de VOX con formar o no parte de la Unión Europea ha dado mucho de qué hablar. El político ha querido aprovechar su comparecencia en directo para aclarar este tema: "No queremos salir de la Unión Europea, eso no es cierto".