La broma de Ana Rosa que sonroja a Inés Arrimadas: "Te veo muy de amarillo, no sé"

El momento cómico llegó cuando Ana Rosa se estaba despidiendo y, sobre todo, agradeciendo a la catalana haber salido para entrar en directo en 'El programa de Ana Rosa': " Le agradecemos que haga el esfuerzo de salir con nosotros, pero tiene que marcharse y no queremos que llegues tarde"

La broma de Ana Rosa a Arrimadas

La presentadora, al ver el llamativo color de la chaqueta de Arrimadas, declara: "Le vemos muy de amarillo, no sé...". La presentadora empezó a reír y la política no sabía dónde meterse.

"Es que de verdad, si no me puedo poner amarillo porque es independiente, de rojo porque es socialista, ni de azul ni de verde... yo ya no sé", responde con una sonrisa Inés Arrimadas a la periodista.