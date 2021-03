Ana Rosa, sobre la postura de Podemos: "No le debe hacer mucha gracia estos besitos de Arrimadas y Sánchez"

¿Cuál es la posición del partido de Iglesias en la Comunidad de Madrid?

"En este momento, ¿qué pasa con podemos? Que no es actor, no es protagonista... cuidado, cuidado" , esto se pregunta Ana Rosa. Y es que el partido de Pablo Iglesias parece que se va a mantener a la expectativa y sin precipitarse en sus decisiones ya que la situación de la formación en la Comunidad de Madrid es delicada.

Ana Rosa, sobre Podemos: "No tiene una situación fácil en Madrid"

En caso de que las elecciones continúen y se celebren el 4 de mayo tendrán que decidir si apuesta por su candidatura actual o apuestan por el cambio, ya que, según ha opinado la presentadora, su postura en la capital no es la idónea: "No tiene en Madrid una situación fácil". Y es que no cree que este acercamiento entre PSOE y Ciudadanos haya gustado a los morados: "Tampoco le debe hacer mucha gracia estos besitos de Arrimadas y Sánchez".