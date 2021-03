La moción de censura presentada por Ciudadanos en Murcia hace que Fernando López deje de ser presidente. Sin embargo, el líder del PP autonómico declara: "Estoy aquí hasta que el BOE lo diga, voy a trabajar cada día, tengo la gestión de la pandemia y nada me puede distraer ".

La traición de Ciudadanos al PP: "No se me podía pasar por la cabeza"

El político confiesa que su amigo le alertó de la jugada naranja: "Me traslada que habían citado a los concejales de Ciudadanos en la sede, que a pareció el señor Cuadrado que les presentó ya redactadas dos mociones de censura, una para la ciudad y otra para la comunidad , y le requirieron que las firmasen...".

El todavía presidente no da crédito del hecho: "No se me podía pasar por la cabeza que en un momento tan delicado de la historia de la Región de Murcia y de España que alguien estuviese pensando en un intercambio de sillones o satisfacer su situación personal".