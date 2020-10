El consejero de Justicia pide responsabilidad a los madrileños: "No hay que movernos, estamos hablando de salvar vidas"

Declaraciones de Enrique López, consejero de Justicia e Interior de Madrid

Compadecía en el programa Enrique López, consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, lanzando un mensaje a los ciudadanos de la capital para que no salgan este fin de semana: "Estamos hablando de salvar vidas, la incomodidad que puede suponer no salir de puente es un mero sacrificio que podemos hacer hoy todos los madrileños, para no movernos, seamos responsables". Además, explica que se advirtió de que esta orden de Illa iba a "generar caos" y asegura que "no se les hizo caso".

Posible estado de alarma en la Comunidad de Madrid

El consejero explica la petición de Sánchez al Gobierno de Madrid a restringir la movilidad: "Si accedemos a la primera petición que quiere Sánchez no sería efectiva porque tendría que ser ratificada por los jueces, ya no podríamos limitar a las personas de Madrid sus movimientos. A los ciudadanos lo que hay que lanzarles un mensaje de tranquilidad, pero pase lo que pase es un pequeño sacrificio no salir esta semana de nuestras ciudades, al margen de que sea o no obligatorio". Sobre el estado de alarma que propone el gobierno: "Es absolutamente innecesario. A veces pareciera que el Gobierno de España está ocupad en proteger al resto de España de Madrid y no proteger a los ciudadanos de Madrid, la idea es: 'Cierren Madrid y lo que pase en Madrid no nos preocupa. Esta guerra en la que se nos ha querido introducir y que nosotros no queremos entrar no tiene ningún sentido".