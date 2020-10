Un voluntario del ensayo de la vacuna en España cuenta su experiencia: "Me quedé hecho polvo"

Un voluntario del ensayo en España nos cuenta el proceso

Una estos cuatro es el laboratorio Janssen, que está haciendo sus pruebas de la fase 2 de la vacuna en España, los ensayos se están haciendo gracias a 150 voluntarios, divididos en dos grupos de edades, uno de ellos es Diego Bellido que ha hablado en directo con el programa para, entre otras cosas, explicar el motivo por el que se ofreció para esto: "Tengo muchos amigos sanitarios que se están partiendo el pecho y vi la opción de arrimar un poco el hombro". Sobre cómo ha reaccionado a las pruebas: "Estaba estupendo, me encontraba tan bien que me fui al gimnasio y después de cenar empezó a subirme la fiebre dramáticamente y me quedé hecho polvo día y medio. Son efectos secundarios asumidos, mi sistema inmune lo pasó un poco peor".