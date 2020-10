González Armengol, jefe de Urgencias, critica a los políticos: "Teníamos un acuerdo hasta la famosa rueda de prensa cruzada"

¿Efectivo el cierre de Madrid?

Una mala base de datos: error garrafal

Los políticos prometieron tomar las medidas necesarias y atacar al virus desde dentro. Sin embargo, el jefe de Urgencias no ve tan claras esas promesas: "Todo el verano hemos ido ha hablar de que se iban a tomar acciones quirúrgicas, y si tuviésemos una buena gama de datos, porque no es lo mismo en una área metropolitana, sin hablar de lo que se ha hecho con el transporte público.. probablemente, a lo mejor esos métodos quirúrgicos son más exactos ".

El baile de datos es tan inexplicable que ni los propios expertos sanitarios son capaces de interpretar ese desajuste que existe en España: "No entiendo las diferencias entre los datos que d el Centro Nacional de Epidemiología y el que ofrece el ministerio de Sanidad". A"No demás, vuelve a dar un tirón de orejas al trabajo del Gobierno: "No entiendo, con la tasa de incidencia acumulada que ha pasado en Madrid, eso es lo que hay que investigar porque tenemos un problema grave de volcado".