El periodista fue el encargado de formular las cuestiones a Corinna delante de las cámaras. La entrevista se realizó el pasado lunes en el hotel Cannot de Londres. Inda explica que ella fue la que escogió el lugar y cómo se haría el encuentro: "Es el hotel donde ella vivió cuando se desplazó a Londres, antes de tener su vivienda , y donde se entrevistó con Sanz Roldán cuando este le fue a ver con una de esas oferta que no se pueden rechazar".

Eduardo Inda quiere dejar claro ante la audiencia que " no vetó absolutamente ninguna pregunta " aunque, eso sí, "es verdad que cuando le preguntamos por los testaferros del rey, Fasana y Canónica , ella se calló y dijo que atendiendo a los consejos de sus abogados no podía responder a esas preguntas".

Lo que si quiere dejar claro Inda es que Corinna Larsen habla de casi todo y que no se esconde ante las críticas internacionales: " Habla de la fortuna del emérito, de los 65 millones cedidos, de la maquina de contar billetes...".

Juan Carlos I visitó a Corinna en Londres

El desplazamiento se realizó en el mes de marzo de 2019. El emérito se desplazó en secreto hasta la capital inglesa y, pese a que no dio más detalles de la 'cita', Inda cuenta que se vivió un encuentro "con alguna novedad divertida... o muy grave, desde el punto de vista institucional".