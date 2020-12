El desembarco de Ciudadanos: Lorena Roldán la última en abandonar el partido

Inés Arrimadas está intentando mantener a flote Ciudadanos desde la marcha de Albert Rivera han sido varios políticos los que han abandonado el partido. Desde que tuvieron la posibilidad de gobernar tanto con el PSOE como con el PP, de Mariano Rajoy, y no lo hicieron han perdido 47 escaños y han salido varios cargos importantes .

Todas las marchas de Ciudadanos desde la negativa de Rivera a Sánchez hasta este momento

Entrevista en directo a Carrizosa, el sustituto de Lorena Roldán en las elecciones catalanes

Y es que Lorena Roldán fue sustituida para ser la candidata por Ciudadanos a las elecciones catalanas por Carlos Carrizosa, actual aspirante a presidente de la Generalitat, que ha estado en directo en el programa, en el que ha explicado que no entiende su marcha porque cuando se decidió hacer el cambio de candidatura "ella estaba de acuerdo y nunca se planteó la misma discrepancia por Lorena". Además, el político defiende el partido y las críticas hacia él: "Nosotros estamos ubicados en el centro político, eso es moderación, el merito del centro está en mirar a la derecha y a la izquierda y no ser dogmático". Lanzando un mensaje a Roldán: "si tú no entiendes que estás en un partido de centro lo mejor es irte allí donde te encuentres mejor para desarrollar tus ideas".