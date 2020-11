Pablo Casado se pronuncia sobre sus ataques a Santiago Abascal y la contratación de Albert Rivera

El pacto de PSOE con Bildu o Esquerra

Lo primero en debatir ha sido el pacto que tiene el PSOE con partidos como Bildu o Esquerra. Casado, ante la pregunta de Ana Rosa, responde: " Bildu no es un partido homologable, ¿te imaginas que en EE.UU. un partido que no condena las muertes del 11S participa con el Gobierno? Sánchez ha cruzado una línea peligrosa y encima dice que es un gran avance para la democracia".

La propuesta del PP al Gobierno: "El estado de alarma no es necesario"

Pablo Casado declara en directo que "no hace falta el estado de alarma" y que propuso al equipo de Sánchez la idea de "aprobar una ley contra las pandemias, que el Gobierno lidere las restricciones de movilidad cuando haga falta y las autonomías gestionen sus comunidades, ¿por qué Sánchez no lo aprueba?".

Además, el 'popular' ataca directamente al presidente del Gobierno tras su discutida y última aprobación del estado de alarma: "Puede ser peor, como hizo Sánchez, que no votó y no apareció ni en el Congreso... eso va en contra del Estado de Derecho".

Moción de censura y los ataques personales a Santiago Abascal

"Yo no entro en temas personales, yo no he entrado en la casa de Pablo Iglesias, en el trabajo de la mujer de Pedro Sánchez; ahora, yo podré defender al PP del ataque de otros partidos", declara con el gesto serio. "He estado dos años sin hacerlo y ahora esta moción de censura se hizo contra el Partido Popular", matiza.