Sánchez responde a Rufián: "Tenemos una gran ministra"

Rufián no tiene piedad: "Nos molesta que prioricen votos por encima de vidas"

Gabriel Rufián, al ver que no habían contestado su pregunta, atacó sin piedad al PSOE: "Usted nos pregunta qué nos molesta, nos molesta mucho que prioricen votos por encima de vidas ". "La decisión del Govern de querer posponer las elecciones no fue una decisión política, fue sanitaria ", dice con el tono enfadado.

Los datos de contagios y el 'efecto Illa': "Se vota en febrero o no vale, es un yogur caducado"

"Esto no es una decisión política, es una decisión sanitaria", declara ante la opción de no realizar las elecciones. "Les aseguro que no van a convertir la Generalitat en un despacho de La Moncloa. Además, el 'efecto Illa', un señor al que se le vota en febrero o no vale, es un yogur caducado o un desodorante, pero no hace gracia, tenemos muchos fallecidos y esto es terrible".,