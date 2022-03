González Pons anuncia un "reseteo" del PP y se desvincula de VOX: "Son la extrema derecha"

"En el PP hemos vivido una situación de bloqueo, desde la sede central de partido pude decir que confiamos plenamente en la honorabilidad de Díaz Ayuso y no tenemos ninguna sospecha . Punto final y empezamos un nuevo párrafo", sentencia González Pons sobre la presidenta de la Comunidad.

En cuanto a la posible candidatura de Feijóo como líder del partido y el equipo que va a organizar, el entrevistado dice: " Pablo Casado está en el futuro del Partido Popular, sin ninguna duda". Además, añade: "El señor Egea es un extraordinario político y profesiona l, va a poder elegir lo que puede hacer. Pero yo le pido que no deje la política" .

"Aquí hacemos falta todos, no sobra nadie. No pedimos a nadie que se vaya, sino que muchos más que vengan. El PP necesita de todos los hombres y mujeres relevantes que lo componen ", sentencia González Pons.

El presidente del Congreso Extraordinario deja claro que el PP no tiene nada que ver con el equipo que lidera Abascal: " Vox no es el Partido Popular ni representa los valores del PP, Vox es un partido de extrema derecha".

"El PP no se define por referencia a nadie, somos de centroderecha. No necesitamos mirar a nadie para definirnos", continúa desvinculándose de los 'verdes'. Luego, sobre las posibles alianzas de algunas comunidades del PP o ayuntamientos, sentencia: "En esta vida de política hay que hacer ejercicios complejos para dar gobernabilidad, no soy quién para dar consejos. De mí se espera neutralidad, transparencia y repeto a las normas y personas del partido".