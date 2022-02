Andrea Levy: "Siempre he apoyado a Casado, pero vivimos una grave crisis y le dije lo que pensaba"

Andrea Levy, delegada de cultura, turismo y deporte del Ayuntamiento de Madrid , habla sobre el punto de inflexión que llevó a su dimisión: "Aparte de en lo personal, en lo político he apoyado a Pablo Casado a lo largo de estos años y tengo mil mensajes de apoyo, pero es cierto que hemos vivido una grave crisis que no se ha gestionado de la mejor forma posible" . Además, la política añade: "Mi responsabilidad era decirle lo que pensaba" .

En relación a las posibles nuevas candidaturas para tomar el liderazgo del partido, Levy pide que "den el paso aquellos que se vean con fuerzas para reconstruir esa confianza, para coser las heridas abiertas". Por otra parte, la delegada asegura "no tener motivos" para no creer en la inocencia de Ayuso tras la reciente polémica, y prefiere "no señalar" a ningún miembro del partido como candidato que aún no haya dado el paso para presentarse para ocupar el cargo del aún líder del PP.