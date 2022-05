El portavoz de Jupol responde con dureza al ataque de Sánchez: "No es la primera vez que nos falta el respeto"

Pablo Pérez, portavoz nacional de JUPOL, confiesa que no están "sorprendidos", ya que "no es la primera vez que faltan el respeto a las fuerzas de seguridad del Estado". Por otro lado, Pérez puntualiza: "Le tengo que dar la razón al señor presidente del Gobierno en el sentido de que fueron una vergüenza las condiciones en la que nos desplazaron". Pero además, el portavoz añade: "Me gustaría recordarle que en el 2019 era él el que estaba gobernando en España y fue quien desplazó a Cataluña a miles de compañeros en condiciones muy similares. De alimentación, jornadas infinitas, 20 horas seguidas trabajando...".