Rufián, tras la investigación a independentistas: "Se abre una puerta terrible si aceptamos el espionaje alegal, nos arrepentiremos en el futuro"

"Esto no ha sido una petición de Esquerra Republicana. Ha habido una brecha, un problema diplomático y de seguridad nacional muy grave", señala Rufián sobre el espionaje. El diputado acumula ya dos denuncias por supuesta revelación de secretos del Estado por sus declaraciones tras la comparecencia de Paz Esteban durante la Comisión de Secretos Oficiales: "Nada de lo que se nos explicó no se ha publicado, es absurdo". Además, confiesa que no se arrepiente de lo que dijo a la prensa.