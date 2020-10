La tensión entre Rufián y VOX en plató: compara al partido con una famosa banda criminal

Tras acabar el discurso y la cara de incredulidad de Macarena Oloa, Ana Rosa ha tomado la palabra y le ha hecho una pregunta muy directa a Rufián: "¿Me ha parecido entender que has dicho que has comparado a Amanecer Dorado con VOX?". La diputada de VOX arranca: "Amanecer Dorado es una organización criminal". Rufián, mirando a los ojos a la política: "Es verdad que no llegan a serlo, pero no es por falta de ganas".