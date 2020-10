Ana Rosa elogia en directo a Gabriel Rufián: "Estoy muy de acuerdo contigo"

Rufián ha expresado que no le convence esta posible reforma y ha alertado de un riesgo, achacando este miedo a que no le gustaría que esto lo utilice en un futuro un partido de derechas y asegurando que es pan para hoy y hambre para mañana. Palabras que le he recordado Ana Rosa al comenzar el debate político de los viernes "estuviste muy clarividente con lo de la reforma", ante la sorpresa de que el político independentista expresase en público su no apoyo al Gobierno actual.