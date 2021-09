Abascal, sobre los inmigrantes: "¿Por qué conocimos las caras de la manada de Pamplona y las otras se ocultan?"

El presidente de VOX arrancó su entrevista con Ana Rosa siendo muy claro: "No entendemos que haya un colectivo LGTBI, hay españoles" . Luego, para argumentar su frase, añadió: " A los españoles no le preguntamos sobre sus gustos sexuales, menos con quién se acuestan".

El presidente del partido 'verde' añade: "No vemos las caras de todas esas manadas, recuerdo cuando ocurrió la manada de Pamplona que conocimos las caras de todos". Acto seguido, el de VOX declara: "Después de eso, el número de manadas ha sido creciente y no hemos conocido sus caras, ¿por qué? ¿Por qué muchas veces se ocultan?, ¿por qué algunas generan un debate social tremendo y otras no?,¿por qué alguno no sirven para los objetivos políticos?".