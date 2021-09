Miguel ángel explica que eran las fiestas del pueblo y cuando su grupo de amigos se marchaba del lugar donde se reúnen los jóvenes "nos tropezamos con una chica, que dijo ya me estas rozando, que asco, otro baboso aquí detrás". La víctima contestó a la chica "no, no te preocupes que yo no quiero nada ni te rozo, ni nada que yo solo me quiero ir". En ese instante, la joven se giró, le miró de arriba abajo y dijo: "claro tú no me estás rozando nada porque tú vas perdiendo aceite". La víctima, intentando evitar el conflicto confirmo que eso era así, "si yo lo sé", a lo que ella replico "¿lo sabes, que eres un maricón?