Paola llora al vivir en directo la desokupación de su casa: "Por fin se han ido, parecía imposible"

Jaime Sanz, miembro de la empresa de desokupación a la que Paola recurrió tras meses de desesperación, ha hablado sobre cómo se ha conseguido que abandonen la casa: “Hemos hablado, lo han entendido y van a abandonar la vivienda. Tiene antecedentes y eso nos ha facilitado el trabajo, no quiere problemas . Nos han invitado a entrar en la casa, no hemos entrado a la fuerza, lo primero es el dialogo y con educación podemos ir a todos los sitios”. Añade: “Los vigilantes están dados de alta para esto. Sábado y domingo estamos trabajando, no estamos descansando ni el fin de semana”.

Junto a la reportera del programa ha accedido al interior del edificio donde se cruzaba con uno de los okupas: “He estado mucho tiempo fuera con mi hija y yo sé que tú has sido engañado” a lo que le contestaba: “Yo también he sido engañado, te pido mil disculpas. Ya ha pasado yodo, ya está”. Además, la propietaria podía acceder a su vivienda de la que aseguraba que estaba en estas condiciones: “Hacía mucho tiempo que no entraba, aunque esté un poco sucio todo lo importante es que he recuperado mi casa. Faltan camas, toda mi ropa, algunos de mis muebles. Lo han tirado a la basura”.