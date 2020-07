Los okupas siembran el pánico en Alcorcón: "La leyes son para ellos, es el mundo al revés"

La reportera ha querido hablar con las dos partes y saber la situación que están viviendo los vecinos de esta comunidad, en primer lugar ha hablado con Mari: “Nos hemos reunido con el concejal de seguridad y resulta que hay muchas leyes, pero van muy lentas. Esto lleva su curso y en unos años no tendremos solución, Las leyes son para ellos y nosotros no tenemos ninguna defensa. El mundo al revés”. Sobre que esto está teniendo un efecto llamada: “Ha venido otro señor que ha okupado la entidad bancaria y así estamos, pero vamos esto va para largo y la solución no la veo”. Además, le han preguntado si hay vecinos que hayan tomdo la decisión de marcharse: “Lo he odio, la gente piensa que es mejor irse a otro sitio y estar mejor”.También han hablado con otra vecina que se encuentro con ansiedad y depresión y que se le ha recomendado por salud que se marche de Alcorcón: “No me dejan dormir, mira, mejor no hablo”.