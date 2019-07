El hermano de Roberto, desaparecido hace 5 meses: “Hay una nueva línea de investigación”

Son ya cinco meses los que lleva Roberto desaparecido y aunque hay un detenido, la investigación sigue igual. El detenido fue un vecino del desaparecido, el cual utilizo la tarjeta de Roberto varios días después de que este desapareciera, y cuya excusa fue que se la encontró y que el pin venía ya escrito. “Eso no se lo cree nadie, es un cuento que solo se cree él”, comenta Manuel, que no se cree nada del sospechosos detenido. Por otro lado, Manuel cuenta que hay una nueva línea de investigación, y aunque no sabe nada, podría tratarse de intentar geo-localizar el móvil del sospechoso en las horas de la desaparición.