Ana Rosa, sobre Antonio David y Rocío Carrasco: "Me cuesta entender este odio más de 20 años después"

Ana Rosa: "Me molestaría que mi pareja estuviera hablando de su exmujer a todas horas"

Además, destaca el complicado papel que ha tenido que vivir Olga, mujer de Antonio David Flores: "Cuando uno ha rehecho su vida y tiene otra pareja... no entiendo cómo la propia pareja de Antonio David no le diga que deje de hablar de su ex. A mí me molestaría que mi pareja estuviera hablando de su exmujer a todas horas", ha analizado la periodista.