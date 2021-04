Pepe del Real, sobre la revista de Rodríguez Menéndez y Antonio David : "Cuando llegué y vi al personaje..."

La experiencia de Pepe del Real con 'Dígame'

El periodista confiesa su experiencia ante la sorpresa de todos los colaboradores: "Yo estuve una vez en la redacción de la revista y no os quiero contar la mala impresión que me llevé y era de mis primeros trabajos..."-

Pepe del Real, al ver que sus compañeros estaban intrigados, continúa relatando: "La mala impresión que me llevé de aquel señor que me llamó, no me dijo para que era el trabajo, me llamó para hacerme una entrevista y cuando llegué allí y vi al personaje le dije 'adiós, amigo".