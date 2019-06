En los últimos años no ha sido fácil encontrar buenas noticias de la economía, pero hay una que no habíamos leído desde 2012: los salarios ganan por primera vez desde 2012 poder adquisitivo. Las nóminas han subido un 1,7% en el primer trimestre de 2019 y el coste laboral es de 2.550 euros de media al mes por trabajador. Sin embargo, los salarios no han subid igual en todas las Comunidades Autónomas ni todos los sectores.