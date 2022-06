Los aeropuertos reclaman más presencia policial: "Los pasajeros tienen que estar más de una hora en los controles"

Las aerolíneas denuncian el caos policial en los controles de pasaportes en 'El programa de Ana Rosa' . El ministerio de Interior despliega a 500 policías en los 12 aeropuertos con más tránsito. Iberia asegura que son ya 15 mil pasajeros los afectados que no llegaron a tiempo a sus vuelos a causa de la escasez de efectivos desde el uno de marzo.

"En Semana Santa, cinco mil pasajeros perdieron su vuelo de conexión", comenta Gándara. Por otro lado, llama la atención sobre las pruebas que tienen de la situación actual: "Ahí están las fotos y los vídeos, decir que esto es algo puntual no responde a la verdad". Además, el presidente asegura que esto no se trata de buscar un culpable: "Estamos buscando soluciones, que ahora que empieza la tan ansiada recuperación, nosotros lo que deseamos es precisamente que no se trunque debido a esa mala imagen. Que los pasajeros tengan que estar más de una hora en los controles".