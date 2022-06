El portavoz de los camioneros avisa de una nueva huelga y paros temporales: "Las previsiones no son buenas"

Manuel Hernández, presidente de la plataforma en Defensa del Sector de Transporte, comenta por qué podrían reactivar los paros: "Estamos esperando al día 30 de junio, la fecha en la que la ministra nos prometió que vería la luz esa ley que ordene la contratación entre el cargador y el transportista, y se nos garantice que no trabajaremos a pérdidas". Aún así, el portavoz comenta: "No tenemos noticias de esa ley. Mandamos un escrito al ministerio, pero desgraciadamente no tenemos ninguna información oficial".