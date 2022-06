El enfrentamiento entre Matallanas y Olmo, por la investigación a la RFEF: "Me faltas al respeto, ten dignidad que el que miente eres tú"

El portavoz de la RFEF, sobre Tebas y LaLiga: "Son una mafia, asesinos de reputaciones y tienen la lucidez del psicópata"

Olmo: "Hemos aportado pruebas, él sabe que la información es cierta, él no tiene ninguna prueba y es falso que estemos formando parte de alguna trama, es ridículo"

"Matallanas publicó en un periódico que Rubiales cobraba más de 500.000 euros. Además, sois unos mentirosos, representáis el escudo de la selección española, un poquito de dignidad..."

Javier Matallanas, portavoz de la RFEF, y José María Olmo, periodista de 'El Confidencial', han tenido una tensa conversación durante el directo de 'El programa de Ana Rosa'. Ambos han debatido sobre la información publicada por el diario sobre Luis Rubiales y se han reprochado sucesos y actuaciones realizadas en el pasado.

Matallanas empezó su relato explicando que trabajó durante 20 años en 'El Confidencial' y confesó estar muy sorprendido por cómo está publicando el periódico todas las "mentiras" sobre Luis Rubiales. Olmo, al escuchar su discurso, contesta: "Me llama la atención que alguien que ha tenido lazos profesionales y sentimentales con 'El Confidencial' pueda pasarse de un lado a otro, olvidarse de los valores, para ponerse la camiseta de portavoz de la Comunicación".

Olmo continúa con su discurso sobre Matallanas: "Él ha perdido los papeles 16 veces, ha dicho que somos psicópatas de la comunicación... hemos aportado pruebas, documentos, él sabe que la información es cierta, él no tiene ninguna prueba y es falso que estemos formando parte de alguna trama, es ridículo". Además, apunta sobre el portavoz de la RFEF: "No entiendo este nerviosismo y la pérdida de papeles continua de este señor, supongo que cobrará mucho por hacer este papel". El portavoz de la RFEF dice: "¡Menos que tú!".

Olmos, contra Matallanas: "Yo no cambio de valores, creo que por la noche hay que dormir tranquilo"

El periodista de 'El Confidencial' continúa explicando su versión y contesta a Matallanas sobre por qué no ha vuelto a llamar a la RFEF para confirmar su información sobre Luis Rubiales: "Yo llamé a la Federación en su momento y me mintieron, qué confianza voy a tener ahora en ellos, además que no tengo ninguna necesidad de llamarlos porque encima tengo toda la información".

"Por cierto, este señor, Matallanas, por mucho dinero del mundo no me cambio de valores y principios, creo que por la noche hay que dormir tranquilo", dice el periodista. Después apunta al portavoz: "En 2012, Matallanas publicó en un periódico que Rubiales cobraba más de 500.000 euros, una barbaridad y están aquí los artículos. Yo soy el mismo de hace 10 años, el mismo que hablaba contigo. No sé por qué te has convertido en esa cosa".

Matallanas, a Olmo: "Me estás faltando al respeto. Ten dignidad, el que mientes eres tú"

javier Matallanas, al escuchar al colaborador del programa, responde rápidamente: "Yo no me he convertido en nada y no he perdido los valores. Mes estás faltando al respeto. ¿Qué valores he perdido yo? ¿Por qué me dices eso? Sigo siendo periodista, pero al otro lado de la información". Olmo contesta: "No, no, periodista no". El portavoz, muy serio, sentencia: "Sí, soy periodista y seguiré siendo periodista".

"Estás diciendo que como hablaste con la Federación antes de publicarlo lo de la Supercopa de Arabia, que por cierto ha salido que no hay nada ilegal...", relata Matallanas. Olmo corta al compañero y declara: "¡Pero si lo está investigando Fiscalía anticorrupción! Por favor, Javier, no mientas tanto. Sois unos mentirosos, representáis el escudo de la selección española, un poquito de dignidad, estáis mintiendo continuamente...".