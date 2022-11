El economista José Carlos Díez advierte sobre el crecimiento de la economía española: "Estamos a la cola de la recuperación"

"Creo que el escenario está estancado , el propio gobierno ha dicho que el paro se va a estanca r", asegura el experto. Un crecimiento que será lento y tendrá efectos para la economía de los españoles. Sin embargo, desde el ejecutivo arrojan cierta esperanza sobre la situación: " No entiendo como Calviño dice que el crecimiento es fuerte , el crecimiento ha sido del 0.2%", ha analizado.

"Me guío por los empleos y estamos a mayor nivel que en 2020, el problema es que los empleos y salarios en un entorno de inflación se ven más afectados" , asegura el economista.

La posibilidad de entrar en recesión es la duda que más preocupa a los expertos, ya que no hay evidencias claras sobre si llegará o no esta situación: "Dependerá de lo que pase en Alemania, si las empresas no venden tendrán que ajustar empleo y aquí es cuando llega la recesión".