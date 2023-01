"Hay tanta descoordinación que nuestros primeros compañeros muertos fueron por culpa del fuego amigo, de nuestra propia artillería", declara el soldado ante la cámara y con el gesto serio. Luego, el militar, que se encuentra refugiado en Francia, confiesa cuál es su gran temor: "Me quieren meter en la cárcel, incluso me han amenazado con asesinarme... si deciden matarme, me matarán. Pero no hay marcha atrás".