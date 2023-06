La superstición de Patricia Pardo con los gatos negros que no comparte Joaquín Prat: "Me desquician estas imágenes"

Patricia Pardo , que en varias ocasiones ha reconocido ser muy supersticios a, comienza dando paso a las imágenes de los felinos del edificio de Alcorcón y dice: "Encima la gran mayoría son negros, cosa que no me explico". Joaquín Prat reacciona inmediatamente a las palabras de su compañera y le pregunta sobre ese último comentario del color de los gatos: "Pero, ¿eres supersticiosa?".

La periodista, sin poder evitar una sonrisa, responde con franqueza: "Soy supersticiosa y lo he dicho muchas veces. Respeto a todos los animales, pero no soporto a los gatos, me ponen los pelos de punta. Las imágenes que vienen ahora me desquician".