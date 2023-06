"Por ejemplo, si tengo la piel morena, me suelo quemar en 10 minutos y me echo un Factor 30, pues con esa crema me quemaré en 300 minutos", comenta el dermatólogo ante la audiencia. Sin embargo, Pedro Rodríguez resalta que esta multiplicación no es del todo fiable porque "en condiciones reales no nos echamos tanta crema como cuando se mide en laboratorio, que echan dos gramos por centímetro cuadrado de piel... si nos echáramos tantísimo, pues estaríamos 300 minutos sin quemarnos".