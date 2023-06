Patricia Aguilar narra el terror que vivió en la secta y cómo dio a luz en la selva: "Me ayudó una mujer, sino habríamos muerto las dos"

"Si eres adolescente y vulnerable... en realidad, cualquier momento de vulnerabilidad es bueno para que te atrapen", dice Patricia

Patricia Aguilar: "Empiezo a sentir miedo en el momento que nos movemos a la selva, a partir de ahí él se pone agresivo, a mí me encierra"

Patricia Aguilar escribe una carta a 'El Programa de Ana Rosa': "Gracias por ayudar a mi familia y a la difusión"

'El programa de Ana Rosa' entrevista en plató a Patricia Aguilar, la joven de Elche que fue rescatada en 2018 de una secta en Perú tras ser captada por un gurú de internet y haber sido madre.

Patricia Aguilar explica que ha realizado el documental para explicar a todas las personas que "esto le puede pasar a cualquiera" y además insiste en un perfil: "Sobre todo si eres adolescente y vulnerable... en realidad cualquier momento de vulnerabilidad es bueno para que te atrapen".

En cuanto a cómo comenzó su tragedia con el gurú, explica: "Empecé a hablar con él a raíz de la muerte de mi tío, me afectó muchísimo, investigué más para saber sobre el tema de la vida después de la muerte... él me dijo que me podía enseñar y me ayudaría, al principio va poco a poco".

Por otro lado, Patricia Aguilar añade: "Al principio de todo te alaban mucho, eres muy importante, te dice que los demás no te valoran. Te va alzando y menosprecia a tus seres queridos". Tras esto, se dirige a toda la audiencia: "Cuando veais que va alzándose y va disminuyendo a tus seres queridos, familia o amigos, hay que estar en alerta porque todo eso da qué pensar".

Sobre el engaño del gurú: "Me enamoré y fui a Perú"

Patricia Aguilar explica sobre lo que vivió en su momento: "Yo estuve dos años hablando con él, me enamoré de él perdidamente, era por internet porque él estaba en Perú y no lo había conocido".

"Cuando llego a Lima me lo encuentro a él, a una persona que era lo que decía, una persona normal pero con lo aleccionada que yo estaba ya... da igual lo que me hubiese encontrado", comenta sobre su llegada a Perú. Sin embargo, ante la pregunta de Ana Rosa, Patricia Aguilar confiesa: "Empiezo a sentir miedo en el momento que nos movemos a la selva, a partir de ahí él se pone agresivo, a mí me encierra, no podía salir, él decía que no me podían ver porque nos iban a encontrar".

"Eran unas condiciones de vida terribles y cada vez peor... tienes momentos que dices 'quiero irme', pero claro a dónde voy... el lavado de cerebro era tan fuerte, el miedo al qué dirán, todo lo que le hice a mi familia...", confiesa sobre lo que vivió en la secta.

El parto de su hija en medio de la selva: "Si llega a estar él, habríamos muerto la niña y yo"

Uno de los momentos más duros de la entrevista es cuando Patricia Aguilar cuenta cómo dio a luz a su hija: "Fue en mitad de la selva, no había hospital, menos mal que había una vecina que me escuchó, tenía conocimientos la mujer para hacerme parir... nos salvó a las dos".

El padre del bebé y gurú de la secta no permitía que nadie ayudara o interviniera en este proceso, algo sobre lo que Patricia Aguilar confiesa: "Menos mal que él no estuvo... si hubiera estado en ese momento, yo creo que nos habríamos muerto las dos".

Patricia Aguilar, sobre el momento que pensó en huir: "Me hizo un 'click"

La entrevistada confiesa ante toda la audiencia que "hubo un momento que me vino maravillosamente en el que me hizo todo un 'click'... él se fue, las chicas se fueron a otro lado y a mí me llevaron a una casa de hogar con unas monjas de España"