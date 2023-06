Ana Rosa y Joaquín Prat imitan la faceta de presentador de Pedro Sánchez y bromean: "Deberíamos estar preocupados"

Ana Rosa Quintana comienza 'El programa de Ana Rosa' pronunciándose ante la nueva faceta del presidente como presentador y dice: " Vaya, me ha salido competencia ". Rápidamente comienza a explicar todo sobre este programa: "El show de Sánchez. Producciones Moncloa ha montado un plató en Ferraz para entrevistar a sus ministros ". Y añade: "Les proponemos como invitados más arriesgados, que cuente con Otegui y Tito Berni, a puerta cerrada, donde no hay periodistas y con público elegido a dedo ".

Ana Rosa, tras ver el vídeo del presidente como presentador, añade: "Si no teníamos bastante con Pablo Iglesias de presentador, ahora también Pedro Sánchez. El presidente, que durante cuatro años no ha ido a ningún medio que no le pusiera cómoda la situación... pues ahora ha montado un programa de televisión, donde entrevista a sus ministros".